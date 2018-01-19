В Петербурге ищут пропавшую девушку с шрамом на левой брови
В Санкт-Петербурге правоохранители и волонтеры заняты розыском 17-летней девочки, которая ушла из дома около месяца тому назад и до сих пор не вернулась. В последний раз несовершеннолетняя выходила на связь 18 декабря прошедшего года.
По имеющимся данным, девушка жила в Приморском районе Северной столице. На левой брови у нее имеется шрам. Телосложение у пропавшей – среднее, волосы – темные и прямые, глаза – серые.
Из дома девушка ушла в серой куртке, синих джинсах и ботинках желтого цвета. Правоохранители обращаются ко всем, кто что-либо знает о том, где может находиться жительница Санкт-Петербуга, и просят сообщить информацию в ближайшее отделение или по телефону 02.
По имеющимся данным, девушка жила в Приморском районе Северной столице. На левой брови у нее имеется шрам. Телосложение у пропавшей – среднее, волосы – темные и прямые, глаза – серые.
Из дома девушка ушла в серой куртке, синих джинсах и ботинках желтого цвета. Правоохранители обращаются ко всем, кто что-либо знает о том, где может находиться жительница Санкт-Петербуга, и просят сообщить информацию в ближайшее отделение или по телефону 02.
Автор: Валерия Орлова