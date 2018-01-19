На Xbox One и ПК появится Fitbit Coach
В Сети появилась информация, что Fitbit Coach появится на Xbox One и ПК с Windows 10. Новую версию можно скачать в магазине Windows.
Fitbit Coach представляет собой платную услугу (39,99 долларов в год). Она дает пользователям доступ к личным тренировкам, аудиоматериалам и роликам при помощи специального приложения. Ранее услугу можно было подключить только на смартфон, но теперь концепция изменилась. Эксперты говорят, что с консоли, подключенной к телевизору, будет удобно просматривать тренировки и заниматься дома.
Приложение Fitbit Coach для Xbox имеет одну дополнительную функцию, которой нет ни в какой другой версии – пользователь может в режиме реального времени на мониторе компьютера или телевизоре отслеживать биение сердца и темп занятия.
Напомним, Microsoft в прошлом году решила закрыть свой сервис Xbox Fitness, теперь его может заменить Fitbit Coach.
Fitbit Coach представляет собой платную услугу (39,99 долларов в год). Она дает пользователям доступ к личным тренировкам, аудиоматериалам и роликам при помощи специального приложения. Ранее услугу можно было подключить только на смартфон, но теперь концепция изменилась. Эксперты говорят, что с консоли, подключенной к телевизору, будет удобно просматривать тренировки и заниматься дома.
Приложение Fitbit Coach для Xbox имеет одну дополнительную функцию, которой нет ни в какой другой версии – пользователь может в режиме реального времени на мониторе компьютера или телевизоре отслеживать биение сердца и темп занятия.
Напомним, Microsoft в прошлом году решила закрыть свой сервис Xbox Fitness, теперь его может заменить Fitbit Coach.
Автор: Вера Антонова