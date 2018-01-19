Razer Phone 2 и Project Linda покажут на IFA 2018
На IFA 2018 будет представлен смартфон Razer Phone 2 и док-станция Project Linda. Об этом сообщили сотрудники компании-производителя.
В 2017 году разработчик игра презентовал миру свой первый смартфон. Устройство поступило на рынок с ёмкостной батареей и большим экраном. На днях появилась информация, что компания начала работать над новым поколением девайса, которое получит название Razer Phone 2. Вероятнее всего, презентация смартфона состоится в сентябре нынешнего года. Сейчас о спецификациях гаджета от Razer ничего не сообщается.
В рамках выставки CES 2018 игровой гигант продемонстрировал док-станцию для смартфона Project Linda. По своей сути устройство представляет собой 13,3-дюймовый ноутбук, размер встроенного накопителя которого составляет 200 Гб, также в нем присутствуют разъёмы USB-A, USB-C и аудиовыход на 3,5 миллиметров. В ближайшие дни новинка будет запущено в массовое производство.
В 2017 году разработчик игра презентовал миру свой первый смартфон. Устройство поступило на рынок с ёмкостной батареей и большим экраном. На днях появилась информация, что компания начала работать над новым поколением девайса, которое получит название Razer Phone 2. Вероятнее всего, презентация смартфона состоится в сентябре нынешнего года. Сейчас о спецификациях гаджета от Razer ничего не сообщается.
В рамках выставки CES 2018 игровой гигант продемонстрировал док-станцию для смартфона Project Linda. По своей сути устройство представляет собой 13,3-дюймовый ноутбук, размер встроенного накопителя которого составляет 200 Гб, также в нем присутствуют разъёмы USB-A, USB-C и аудиовыход на 3,5 миллиметров. В ближайшие дни новинка будет запущено в массовое производство.
Автор: Валерия Орлова