Будущие строители в трусах и касках поддержали ульяновских летчиков зажигательным клипом
Будущие строители также решили поддержать курсантов летного училища в Ульяновской области, сняв свое видео на хит прошлого десятилетия Satisfaction Бенни Бенасси. Ролик появился на сайте Рен-Тв.
В видео можно посмотреть, как студенты строительного колледжа, будучи в общежитии, облачились в нижнее белье и каски, пританцовывают под узнаваемую мелодию. Парни зажигали не только в своих комнатах, но и в туалете, и в душе.
Ранее будущих летчиков поддержали девушки, учащиеся на медсестер. Они одобрили стрим, сняв свою интерпретацию клипа Satisfaction.
В видео можно посмотреть, как студенты строительного колледжа, будучи в общежитии, облачились в нижнее белье и каски, пританцовывают под узнаваемую мелодию. Парни зажигали не только в своих комнатах, но и в туалете, и в душе.
Ранее будущих летчиков поддержали девушки, учащиеся на медсестер. Они одобрили стрим, сняв свою интерпретацию клипа Satisfaction.
Автор: Вера Антонова