МВФ зафиксировал экономический рост в РФ после 2-летней рецессии
В МВФ отметили наблюдающийся в РФ экономический рост, об этом заявил в СМИ Джерри Райс, официальный представитель организации. Отмечено, что темпы роста ВВП будут положительными благодаря сочетанию ряда факторов, включая рост стоимости нефти.
По информации Джерри Райса, российская экономика преодолела два года рецессии, они остались позади. МВФ удовлетворяет стратегия Москвы, подчеркнул представитель международной организации. Вслед за этим было заявлено об уверенном росте экономических показателей. Райс подчеркнул улучшение общей ситуации в стране, это произошло благодаря макроэкономической политике российского кабинета министров.
В тоже время официальный представитель организации отметил, что РФ в настоящее время нуждается в экономических реформах. Правительство страны, как считает чиновник, должно продолжать борьбу со структурными недостатками. Было заявлено, что на следующей неделе МВФ представит доклад, посвященный мировой экономике.
По информации Джерри Райса, российская экономика преодолела два года рецессии, они остались позади. МВФ удовлетворяет стратегия Москвы, подчеркнул представитель международной организации. Вслед за этим было заявлено об уверенном росте экономических показателей. Райс подчеркнул улучшение общей ситуации в стране, это произошло благодаря макроэкономической политике российского кабинета министров.
В тоже время официальный представитель организации отметил, что РФ в настоящее время нуждается в экономических реформах. Правительство страны, как считает чиновник, должно продолжать борьбу со структурными недостатками. Было заявлено, что на следующей неделе МВФ представит доклад, посвященный мировой экономике.
Автор: Семен Зайцев