Веб-разработчик создал браузерную версию классического MS Paint
Интернет-разработчик Исайя Однер создал классическую версию графического редактора MS Paint для браузера. Она имеет оформление Windows 98. Об этом сообщают профильные СМИ.
По словам разработчика, он уже давно планировал детально воссоздать легендарный Paint, включая неизвестные пользователями функции. Речь идет о переносе панели с инструментами или же рисовании выделенной областью. Перечень всех уже реализованных и пока запланированный функций программы, а также исходный код сервиса Однер обнародовал на Github.
Версия разработчика получила название JS Paint, она позволяет юзерам рисовать разными кистями, добавлять примитивные фигуры, редактировать изображения и закрашивать те или иные области.
Впервые о стандартном Paint стало известно в 1985 году, когда вышла первая версия ОС Windows. В середине июля минувшего года появилась информация о том, что компания Microsoft не намерена заниматься обслуживанием графического редактора, однако из-за массового негодования пользователей было принято решение оставить программу в магазине приложений.
По словам разработчика, он уже давно планировал детально воссоздать легендарный Paint, включая неизвестные пользователями функции. Речь идет о переносе панели с инструментами или же рисовании выделенной областью. Перечень всех уже реализованных и пока запланированный функций программы, а также исходный код сервиса Однер обнародовал на Github.
Версия разработчика получила название JS Paint, она позволяет юзерам рисовать разными кистями, добавлять примитивные фигуры, редактировать изображения и закрашивать те или иные области.
Впервые о стандартном Paint стало известно в 1985 году, когда вышла первая версия ОС Windows. В середине июля минувшего года появилась информация о том, что компания Microsoft не намерена заниматься обслуживанием графического редактора, однако из-за массового негодования пользователей было принято решение оставить программу в магазине приложений.
Автор: Валерия Орлова