Лавров и Генсек ООН заявили о необходимости дипломатического решения сирийского и корейского кризисов
Острейшие актуальные проблемы мировой политики стали главной темой обмена мнениями в ходе рабочей встречи, состоявшейся в пятницу в Нью-Йорке, в которой приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш. Обстановка в Сирийской Арабской Республике и напряженная ситуация вокруг КНДР задали основные векторы беседы.
Даже самые острые ситуации и трудноразрешимые современные конфликты в мире должны решаться исключительно в рамках дипломатических усилий, - пришли к общему выводу Сергей Лавров и Антониу Гутерреш, обсуждая сложившуюся непростую политическую ситуацию в Сирии и угрожающую ядерной войной ситуацию вокруг КНДР. Также по итогам встречи, собеседники отметили, что всем сторонам договора необходимо неукоснительно соблюдать и выполнять Совместный план действий по программе ядерного развития Ирана.
Даже самые острые ситуации и трудноразрешимые современные конфликты в мире должны решаться исключительно в рамках дипломатических усилий, - пришли к общему выводу Сергей Лавров и Антониу Гутерреш, обсуждая сложившуюся непростую политическую ситуацию в Сирии и угрожающую ядерной войной ситуацию вокруг КНДР. Также по итогам встречи, собеседники отметили, что всем сторонам договора необходимо неукоснительно соблюдать и выполнять Совместный план действий по программе ядерного развития Ирана.
Автор: Артемов Сергей