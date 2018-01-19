Александр Ревва поздравил поклонников с Крещением
Александр Ревва разместил в Instagram фото и поздравил подписчиков с Крещением. Комик сделал это при участии всей семьи.
На снимке Александр Ревва тепло обнимает свою жену и двух дочек. Вся семья находится в приподнятом настроении. Праздничную атмосферу снимка дополняет розовый фон. Ревва выбрал деловой костюм, жена одета в празднично-белый жакет, дочки - в розовые платья.
В комментарии Александр Ревва поздравил всех с церковным праздником. Артист пожелал фолловерам, любви, мудрости, веры, терпения. Пост набрал несколько десятков тысяч «лайков», фанаты в комментариях были щедры на комплименты телеведущему и его семье.
На снимке Александр Ревва тепло обнимает свою жену и двух дочек. Вся семья находится в приподнятом настроении. Праздничную атмосферу снимка дополняет розовый фон. Ревва выбрал деловой костюм, жена одета в празднично-белый жакет, дочки - в розовые платья.
В комментарии Александр Ревва поздравил всех с церковным праздником. Артист пожелал фолловерам, любви, мудрости, веры, терпения. Пост набрал несколько десятков тысяч «лайков», фанаты в комментариях были щедры на комплименты телеведущему и его семье.
Автор: Северов Андрей