Гоночную Ferrari F1 презентуют 22 февраля
Команды, участвующие в чемпионате мира Формулы-1 2018, начнут показывать свои новые гоночные автомобили в ближайшее время. Их тестирование стартует в конце зимы. В частности, компания Ferrari презентует модель F1 22 февраля.
Организаторы смягчили изменения в этом сезоне. Тем не менее, внешний вид автомобилей изменится в нескольких областях. Наиболее заметным будет добавление системы защиты кабины Halo. Она состоит из трубчатой структуры углерода, установленной над кабиной и предназначенной для предотвращения попадания летучего мусора в голову водителя. Из-за близости центральной стойки к водителю это мало влияет на видимость.
Чтобы компенсировать Halo, минимальный вес автомобилей был увеличен на 5 килограммов до нового в общей сложности 733. В Ferrari говорят, что система на автомобиле 2018 года будет выглядеть лучше, чем в версии прототипа.
Другим ключевым изменением станет устранение T-крыла и ребра, установленных на крышке двигателя. На автомобилях Ferrari встроены три троса для предотвращения их отсоединения в случае аварии. Стандарт лобового столкновения также более серьёзный, и, наконец, на передней части шасси транспортных средств расположится видеокамера на 360 градусов.
Силовые агрегаты будут похожи на прошлогодние, а это означает присутствие 1,6-литрового V-6 с турбонаддувом, работающего с двумя двигателями-генераторами.
Организаторы смягчили изменения в этом сезоне. Тем не менее, внешний вид автомобилей изменится в нескольких областях. Наиболее заметным будет добавление системы защиты кабины Halo. Она состоит из трубчатой структуры углерода, установленной над кабиной и предназначенной для предотвращения попадания летучего мусора в голову водителя. Из-за близости центральной стойки к водителю это мало влияет на видимость.
Чтобы компенсировать Halo, минимальный вес автомобилей был увеличен на 5 килограммов до нового в общей сложности 733. В Ferrari говорят, что система на автомобиле 2018 года будет выглядеть лучше, чем в версии прототипа.
Другим ключевым изменением станет устранение T-крыла и ребра, установленных на крышке двигателя. На автомобилях Ferrari встроены три троса для предотвращения их отсоединения в случае аварии. Стандарт лобового столкновения также более серьёзный, и, наконец, на передней части шасси транспортных средств расположится видеокамера на 360 градусов.
Силовые агрегаты будут похожи на прошлогодние, а это означает присутствие 1,6-литрового V-6 с турбонаддувом, работающего с двумя двигателями-генераторами.
Автор: Валерия Орлова