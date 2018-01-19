Наталья Штурм перекрасила волосы в фиолетовый цвет
Наталья Штурм, известная певица, сменила имидж. Знаменитость перекрасила волосы в фиолетовый цвет. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.
Объяснять свои мотивы Штурм не стала, лишь добавила множество хэштегов под фото. Пользователи оценили преображение артистки. Многим понравился ее новый цвет волос, но не обошлось и без хейтеров, которые раскритиковали певицу за такие неуместные, по их мнению, изменения.
Подписчики знают, что Штурм любит удивлять и публиковать себя любимую в Сети, сфотографированную с разных ракурсов.
Объяснять свои мотивы Штурм не стала, лишь добавила множество хэштегов под фото. Пользователи оценили преображение артистки. Многим понравился ее новый цвет волос, но не обошлось и без хейтеров, которые раскритиковали певицу за такие неуместные, по их мнению, изменения.
Подписчики знают, что Штурм любит удивлять и публиковать себя любимую в Сети, сфотографированную с разных ракурсов.
Автор: Вера Антонова