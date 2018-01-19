В одном из ТЦ Кемерово нашли пропавшую ранее 14-летнюю школьницу
В Кемерово в одном из ТЦ обнаружили пропавшую ранее 14-летнюю девочку-подростка, её удалось найти в одном из отделов. Школьницу доставили в полицейский участок, где она встретилась со своим отцом.
Сообщается, что ушедшая ранее из дома девочка была объявлена в розыск, полицейские искали её на территории областного города. Было установлено, что на звонки пропавшая не отвечала, в школе не появлялась. Отец девочки обратился в полицию, написав заявление. В ходе розыска кемеровчанка была обнаружена в одном из торговых центров, в настоящее время сотрудники полиции выясняют причины, послужившие уходом девушки из дома. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что школьница ушла из дома после ссоры со своим отцом.
За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, связанных с воспитанием дочери, мужчине грозит административный штраф в размере 500 рублей. На него составлен протокол, школьница поставлена на профилактический учет. Об этом сообщил пресс-представитель ГУ МВД Кузбасса.
Сообщается, что ушедшая ранее из дома девочка была объявлена в розыск, полицейские искали её на территории областного города. Было установлено, что на звонки пропавшая не отвечала, в школе не появлялась. Отец девочки обратился в полицию, написав заявление. В ходе розыска кемеровчанка была обнаружена в одном из торговых центров, в настоящее время сотрудники полиции выясняют причины, послужившие уходом девушки из дома. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что школьница ушла из дома после ссоры со своим отцом.
За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, связанных с воспитанием дочери, мужчине грозит административный штраф в размере 500 рублей. На него составлен протокол, школьница поставлена на профилактический учет. Об этом сообщил пресс-представитель ГУ МВД Кузбасса.
Автор: Семен Зайцев