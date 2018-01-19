В Москве обокрали сына Олега Газманова
В Москве обокрали сына музыканта и певца Олега Газманова. Злоумышленники завладели кошельком парня и моментально скрылись.
СМИ пишут, что неизвестный завладел кошельком Филиппа Газманова за 100 тысяч рублей и скрылся. Общий материальный ущерб, по предварительному подсчету, составил 350 000 рублей.
Сын знаменитости обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело, ведется поиск грабителя.
СМИ пишут, что неизвестный завладел кошельком Филиппа Газманова за 100 тысяч рублей и скрылся. Общий материальный ущерб, по предварительному подсчету, составил 350 000 рублей.
Сын знаменитости обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело, ведется поиск грабителя.
Автор: Вера Антонова