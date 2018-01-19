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Ненакрашенная Алена Водонаева объявила войну фотошопу
Известная телеведущая Алена Водонаева заявила, что объявила войну фотошопу. В своём профиле в социальной сети Instagram звезда «Дома-2» обнародовала максимально естественную фотографию и рассказала подписчикам об отношении к уколам красоты.

Ненакрашенная Алена Водонаева объявила войну фотошопу


Внешность Водонаевой уже давно активно обсуждается фолловерами. Пользователи Сети всегда тщательно рассматривают лицо теледивы, пытаясь найти на нем следы ботокса или же ретуши. Многие не верят, что в 35 лет телеведущая может выглядеть настолько молодой.

Как считает сама Водонаева, в скором времени фотошоп должен перестать быть модным, ведь профили, где отсутствуют живые фото иди же видео не внушают доверия. Теледива заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, а ее лицо является результатом здорового образа жизни и правильного отношения к себе.

Водонаева гордится тем, что не делает уколы красоты, у нее отсутствуют резиновые губы и исправленный нос. По словам телеведущей, сегодня в косметологии и медицине есть масса способов следить за собой. На своем примере экс-участница «Дома-2» намерена доказать своим подписчицам, что в 35 лет при правильном уходе кожа может выглядеть великолепно.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:40
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