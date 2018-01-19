Land Rover тестирует секретное купе
Появились фото закамуфлированного от любопытных глаз купе на базе компактной модели Range Rover Velar. Название, официально не представленного кросс-купе, пока не обнародовано.
Подозревать о возможном появлении купе в модельном ряду компании стали еще в прошлом году, когда шеф-дизайнер автопроизводителя заявил о большой перспективности трехдверного SUV.
Экстерьером будущая новинка мало отличается от модели Velar, но имеет более стремительный силуэт. Примечательно, что первая генерация Range Rover, которая вышла в 1970 году, была также трехдверной.
Подозревать о возможном появлении купе в модельном ряду компании стали еще в прошлом году, когда шеф-дизайнер автопроизводителя заявил о большой перспективности трехдверного SUV.
Экстерьером будущая новинка мало отличается от модели Velar, но имеет более стремительный силуэт. Примечательно, что первая генерация Range Rover, которая вышла в 1970 году, была также трехдверной.
Автор: Северов Андрей