Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018
exclusive / Наука

Уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске
Уфологи из Китая обнаружили на Луне инопланетянина, на котором была надета кислородная маска. Как считают «охотники за НЛО», странный объект заметили на снимках поверхности Спутника.

Уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске


На фотографии замечен силуэт, который визуально напоминал представителя инопланетного разума. На голове у него надето что-то, похожее на стандартную кислородную маску. По словам специалистов, объект может представлять собой окаменелый труп гуманоида, который длительное время пребывал на поверхности, ввиду чего покрылся толстым слоем пыли.

Отмечается, что маска расположена в районе образования, напоминающего нос человека. По строению представитель инопланетного разума напоминает землянина. Не исключается, что уфологии на фотографии заметили и астронавта, погибшего при неизвестных обстоятельствах. Что касается специалистов NASA, то они не стали комментировать этот инцидент.

Находку уже успел оценить уфолог Скотт Уоринг. По его словам, на Луне и ранее были обнаружены окаменелые объекты, однако все они обладали различной структурой. В то же время новая находка имеет четко выраженные формы, поэтому не могла образоваться природным путем из пыли и камней.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:06
Читайте также
Загрузка...
Губернатор Ульяновской области встретился с
Легендарный футболист Пеле попал в больницу из-за
МВФ зафиксировал экономический рост в РФ после
Лавров и Генсек ООН заявили о необходимости
Будущие строители в трусах и касках поддержали
Ульяновские студентки-медсестры поддержали
UFC официально подтвердила бой Нурмагомедова и
В Британии депутат заснул во время дебатов по
Джонсон предложил построить мост между Францией и
Росстат: Накопления россиян возросли до
Житель Мексики снял на видео парившее над
«Касперский» добивается в суде отмены запрета на
Добавление комментария
Последние новости
19.01, 18:22 Медикам пришлось уколом понижать давление Никите
19.01, 18:13 Первая в мире афроамериканка-астронавт не полетит на МКС
19.01, 18:06 Учёные разработали роботизированную наноруку из молекул
19.01, 17:58 Эксперты обнаружили новую стратегию международных
19.01, 17:45 Ученые: "Горячая йога" оказалась не лучше обычной
19.01, 17:37 В России Hyundai Tucson в новых комплектациях стал
19.01, 17:27 СМИ: Лейбл Тимати Black Star недосчитался миллиарда
19.01, 17:18 Kia готовит новый бюджетный кроссовер к премьере на Auto
19.01, 17:08 Ученые предложили новый способ поиска форм жизни на Марсе
19.01, 16:58 В России запустили реалити-шоу о папарацци "Редакция"
19.01, 16:40 Максим Фадеев опубликовал трогательный снимок Наргиз
19.01, 16:35 СМИ: Перед смертью Мурат Насыров разговаривал с богом
19.01, 16:26 WhatsApp тестирует приложение для денежных переводов
19.01, 16:20 Создатели проекта «1917» выпустили онлайн-игру об
19.01, 16:12 Алексей Воробьев намекнул, что готов жениться на
19.01, 16:00 В Башкирии пенсионерка заживо сожгла соседку за отказ
19.01, 15:53 В Уфе ради популярности транссексуал замучил котенка
19.01, 15:47 Губернатор Ульяновской области встретился с танцующими
19.01, 15:42 Автопилот Tesla модели Autosteer обманули при помощи
19.01, 15:36 Легендарный футболист Пеле попал в больницу из-за
Новости партнеров