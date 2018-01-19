Уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске
Уфологи из Китая обнаружили на Луне инопланетянина, на котором была надета кислородная маска. Как считают «охотники за НЛО», странный объект заметили на снимках поверхности Спутника.
На фотографии замечен силуэт, который визуально напоминал представителя инопланетного разума. На голове у него надето что-то, похожее на стандартную кислородную маску. По словам специалистов, объект может представлять собой окаменелый труп гуманоида, который длительное время пребывал на поверхности, ввиду чего покрылся толстым слоем пыли.
Отмечается, что маска расположена в районе образования, напоминающего нос человека. По строению представитель инопланетного разума напоминает землянина. Не исключается, что уфологии на фотографии заметили и астронавта, погибшего при неизвестных обстоятельствах. Что касается специалистов NASA, то они не стали комментировать этот инцидент.
Находку уже успел оценить уфолог Скотт Уоринг. По его словам, на Луне и ранее были обнаружены окаменелые объекты, однако все они обладали различной структурой. В то же время новая находка имеет четко выраженные формы, поэтому не могла образоваться природным путем из пыли и камней.
На фотографии замечен силуэт, который визуально напоминал представителя инопланетного разума. На голове у него надето что-то, похожее на стандартную кислородную маску. По словам специалистов, объект может представлять собой окаменелый труп гуманоида, который длительное время пребывал на поверхности, ввиду чего покрылся толстым слоем пыли.
Отмечается, что маска расположена в районе образования, напоминающего нос человека. По строению представитель инопланетного разума напоминает землянина. Не исключается, что уфологии на фотографии заметили и астронавта, погибшего при неизвестных обстоятельствах. Что касается специалистов NASA, то они не стали комментировать этот инцидент.
Находку уже успел оценить уфолог Скотт Уоринг. По его словам, на Луне и ранее были обнаружены окаменелые объекты, однако все они обладали различной структурой. В то же время новая находка имеет четко выраженные формы, поэтому не могла образоваться природным путем из пыли и камней.
Автор: Валерия Орлова