Bentley Bentayga намерен стать быстрейшим SUV в гонке на Пайск Пик в США
Кроссовер Bentley Bentayga в сезоне нынешнего года примет участие в заездах в США по подъему на гору Пайс Пик. Британский автомобиль попытается установить рекорд в престижных соревнованиях среди кроссоверов, выпускаемых серийно.
Медиа-издание Autocar сообщает, что модель Bentayga в настоящее время готовят для горной гонки. Особая модификация среднеразмерного кроссовера создаётся группой инженеров спортивного подразделения известного бренда. О каких-либо технических характеристиках специальной модификации не сообщается. В штаб-квартире компании отметили, что под капотом машины установят V-образный 12-цилиндровый бензиновый мотор. Его мощность в максимуме составит 608 л.с. Автомобиль получит полный привод, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и пневматическую подвеску.
Особо отмечено, что стабилизаторы будут питаться от системы мощностью 48 вольт. В настоящее время быстрейшим серийным кроссовером в гонках на Пайс Пик является Range Rover Sport выпуска 2013 года.
Медиа-издание Autocar сообщает, что модель Bentayga в настоящее время готовят для горной гонки. Особая модификация среднеразмерного кроссовера создаётся группой инженеров спортивного подразделения известного бренда. О каких-либо технических характеристиках специальной модификации не сообщается. В штаб-квартире компании отметили, что под капотом машины установят V-образный 12-цилиндровый бензиновый мотор. Его мощность в максимуме составит 608 л.с. Автомобиль получит полный привод, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и пневматическую подвеску.
Особо отмечено, что стабилизаторы будут питаться от системы мощностью 48 вольт. В настоящее время быстрейшим серийным кроссовером в гонках на Пайс Пик является Range Rover Sport выпуска 2013 года.
Автор: Семен Зайцев