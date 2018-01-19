В Интернете нашли незаконченный рэп-альбом Тома Харди
В интернете пользователям попался незаконченный альбом Тома Харди. Актер записывал реп-микстейп еще в 1999 году вместе с Eddie Too Tall, при этом Харди взял себе псевдоним Tommy No 1.
Релиз имеет название Falling on Your Arse in 1999 и состоит из 18 аудиофайлов. Вместе с Eddie Too Tall Харди читал тексты на простые биты. В песне Wiser создатели даже пользовались сэмплом из фильма «Крестный отец».
Рэпер Eddie Too Tall рассказал, что микстейп они с Томом Харди записывали на ручной микрофон и домашний проигрыватель, и, как оказалось, западные продюсеры даже предлагали им контракт, но до карьеры звезд рэпа не дошло.
Релиз имеет название Falling on Your Arse in 1999 и состоит из 18 аудиофайлов. Вместе с Eddie Too Tall Харди читал тексты на простые биты. В песне Wiser создатели даже пользовались сэмплом из фильма «Крестный отец».
Рэпер Eddie Too Tall рассказал, что микстейп они с Томом Харди записывали на ручной микрофон и домашний проигрыватель, и, как оказалось, западные продюсеры даже предлагали им контракт, но до карьеры звезд рэпа не дошло.
Автор: Вера Антонова