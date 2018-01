В Интернете нашли незаконченный рэп-альбом Тома Харди

Релиз имеет название Falling on Your Arse in 1999 и состоит из 18 аудиофайлов. Вместе с Eddie Too Tall Харди читал тексты на простые биты. В песне Wiser создатели даже пользовались сэмплом из фильма «Крестный отец».Рэпер Eddie Too Tall рассказал, что микстейп они с Томом Харди записывали на ручной микрофон и домашний проигрыватель, и, как оказалось, западные продюсеры даже предлагали им контракт, но до карьеры звезд рэпа не дошло.