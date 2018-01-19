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В NASA создали специальную косметику для женщин-космонавтов
В NASA создали специальный косметический набор для женщин-космонавтов. Салли Райд, астронавт, раскритиковала разработку.

В NASA создали специальную косметику для женщин-космонавтов


Косметический набор был создан NASA в 70-х годах. В него вошли самые необходимые средства: тушь для ресниц, подводка для глаз, тени, румяна, губная помада и средство для снятия макияжа. Астронавт сочла его неудачным, так как у всех свои вкусы и предпочтения, а такой список средств оценит не каждая.

Райд считает, что мужчины не очень хорошо разбираются в женской красоте и вкусах, и вместо средства для снятия макияжа можно было положить в набор салфетки, дабы сэкономить место.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 15:24
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