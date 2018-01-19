Загорелая Виктория Боня покорила новым образом
Известная модель и телеведущая Виктория Боня покорила подписчиков новым образом. Новое фото знаменитости опубликовано в ее профиле в социальной сети Instagram.
На снимке видно, что экс-участница «Дома-2» очень сильно загорела. Ее темная кожа отчетливо выделяется на фоне необычного, но в то же время элегантного белого наряда. Образ Бони дополняет эффектный макияж. Из комментария к публикации стало понятно, что сегодня отпуск знаменитости в Дубае завершается, и ее снова ждут насыщенные трудовые будни.
Поклонники остались в восторге от опубликованного снимка Виктории Бони. Они сделали знаменитости массу комплиментов, пожелали хорошего полета и отличного настроения. За непродолжительное время публикации звезды «Дома-2» собрала огромное количество отметок «мне нравится».
На снимке видно, что экс-участница «Дома-2» очень сильно загорела. Ее темная кожа отчетливо выделяется на фоне необычного, но в то же время элегантного белого наряда. Образ Бони дополняет эффектный макияж. Из комментария к публикации стало понятно, что сегодня отпуск знаменитости в Дубае завершается, и ее снова ждут насыщенные трудовые будни.
Поклонники остались в восторге от опубликованного снимка Виктории Бони. Они сделали знаменитости массу комплиментов, пожелали хорошего полета и отличного настроения. За непродолжительное время публикации звезды «Дома-2» собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова