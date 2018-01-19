Кристина Асмус показала трехлетнюю дочь Анастасию
Знаменитая актриса театра и кино Кристина Асмус, которая получила широкую известность благодаря роли Вали Черноус в сериале «Интерны», показала подписчиком свою подросшую дочь Анастасию. На фото ее супруг Гарик Харламов трогательно обнимает малышку. Соответствующая публикация понравилась многим подписчикам знаменитости.
В описании к посту Асмус подписала, что вместе с супругом и маленькой дочкой проводят время в Берлине. Именно немецкий город звездная семья выбрала для отпуска после новогодних праздников. Опубликованная фотография сделана в одном из местных торговых центров. За короткое время пост Кристины Асмус собрал огромное количество положительных комментариев и отметок «мне нравится». К слову, на снимке фолловеры снова не увидели лица девочки.
По словам пользователей Сети, фотография получилась очень милой. Некоторые стали писать, что однажды в Москве видели Гарика Харламова, которые пытался сделать так, чтобы его не узнали поклонники. Фолловеры подметили, что за границей резидент Comedy Club чувствует себя гораздо свободнее.
В описании к посту Асмус подписала, что вместе с супругом и маленькой дочкой проводят время в Берлине. Именно немецкий город звездная семья выбрала для отпуска после новогодних праздников. Опубликованная фотография сделана в одном из местных торговых центров. За короткое время пост Кристины Асмус собрал огромное количество положительных комментариев и отметок «мне нравится». К слову, на снимке фолловеры снова не увидели лица девочки.
По словам пользователей Сети, фотография получилась очень милой. Некоторые стали писать, что однажды в Москве видели Гарика Харламова, которые пытался сделать так, чтобы его не узнали поклонники. Фолловеры подметили, что за границей резидент Comedy Club чувствует себя гораздо свободнее.
Автор: Валерия Орлова