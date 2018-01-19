Автопилот Tesla модели Autosteer обманули при помощи апельсина
Систему беспилотного управления Tesla, установленной на Model S, владелец электромобиля сумел обмануть, используя апельсин. Для активирования функции автопилота мужчина зафиксировал плод цитрусовых на руле, проехав таким образом по шоссе около 45 км.
Издание Gizmodo сообщает, что владелец Tesla Model S Дейв Миттон, используя апельсин, нарушил законы штата Юта. Согласно правовой нормы, водитель обязан держать руки на руле даже при включенном автопилоте, об этом указывается в инструкции по техэксплуатации, а также в законодательстве штата. Система пилотирования Autosteer используется для удержания транспортного средства в пределах занимаемой полосы и при работе круиз-контроля.
В руле имеются интегрированные сенсоры, они контролируют наличие кистей рук водителя на элементе управления, причём мониторинг происходит постоянно, включая приложенные усилия пальцев кистей. Апельсин помог создать видимость того, что руки владельца авто находятся на руле, при этом машина двигалась в обычном режиме.
Издание Gizmodo сообщает, что владелец Tesla Model S Дейв Миттон, используя апельсин, нарушил законы штата Юта. Согласно правовой нормы, водитель обязан держать руки на руле даже при включенном автопилоте, об этом указывается в инструкции по техэксплуатации, а также в законодательстве штата. Система пилотирования Autosteer используется для удержания транспортного средства в пределах занимаемой полосы и при работе круиз-контроля.
В руле имеются интегрированные сенсоры, они контролируют наличие кистей рук водителя на элементе управления, причём мониторинг происходит постоянно, включая приложенные усилия пальцев кистей. Апельсин помог создать видимость того, что руки владельца авто находятся на руле, при этом машина двигалась в обычном режиме.
Автор: Семен Зайцев