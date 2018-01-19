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Владельцы iPhone тратят на связь больше пользователей Samsung
Пользователи смартфонов Apple iPhone в среднем в 1,5 раза больше платят за услуги сотовой связи, чем владельцы Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus. Соответствующее исследование провели эксперты по системам искусственного интеллекта oneFactor.

Владельцы iPhone тратят на связь больше пользователей Samsung


В среднем за декабрь владельцы «яблочных» смартфонов заплатили по 1,8 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus – порядка 900 рублей. Тем временем россияне с iPhone используют 11 гигабайт трафика в месяц, а Samsung не более 8 Гб.

Ко всему прочему аналитики узнали, что владельцы последних моделей смартфонов от Apple чаще выбирают не бюджетные тарифы связи, и много путешествуют, тратя деньги на роуминг.

Всего во всех российских мобильных сетях зарегистрированы 800 тысяч владельцев различных устройств Samsung, и 730 владельцев смартфонов Apple, при этом флагманами владеют лишь 1% из всех.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 22:40
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