Владельцы iPhone тратят на связь больше пользователей Samsung
Пользователи смартфонов Apple iPhone в среднем в 1,5 раза больше платят за услуги сотовой связи, чем владельцы Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus. Соответствующее исследование провели эксперты по системам искусственного интеллекта oneFactor.
В среднем за декабрь владельцы «яблочных» смартфонов заплатили по 1,8 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus – порядка 900 рублей. Тем временем россияне с iPhone используют 11 гигабайт трафика в месяц, а Samsung не более 8 Гб.
Ко всему прочему аналитики узнали, что владельцы последних моделей смартфонов от Apple чаще выбирают не бюджетные тарифы связи, и много путешествуют, тратя деньги на роуминг.
Всего во всех российских мобильных сетях зарегистрированы 800 тысяч владельцев различных устройств Samsung, и 730 владельцев смартфонов Apple, при этом флагманами владеют лишь 1% из всех.
В среднем за декабрь владельцы «яблочных» смартфонов заплатили по 1,8 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S8, S8 Active и S8 Plus – порядка 900 рублей. Тем временем россияне с iPhone используют 11 гигабайт трафика в месяц, а Samsung не более 8 Гб.
Ко всему прочему аналитики узнали, что владельцы последних моделей смартфонов от Apple чаще выбирают не бюджетные тарифы связи, и много путешествуют, тратя деньги на роуминг.
Всего во всех российских мобильных сетях зарегистрированы 800 тысяч владельцев различных устройств Samsung, и 730 владельцев смартфонов Apple, при этом флагманами владеют лишь 1% из всех.
Автор: Вера Антонова