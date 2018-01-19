Легендарный футболист Пеле попал в больницу из-за истощения
Известный футболист Пеле оказался в больнице из-за сильного истощения. Об этом стало известно от зарубежных СМИ.
По имеющимся данным, Пеле госпитализировали в одну из бразильских больниц в минувший четверг, 18 января. Сообщается, что 77-летний спортсмен упал в обморок, после чего был доставлен в медучреждение для проведения более детального обследования.
Сейчас Пеле пребывает под пристальным наблюдением специалистов и восстанавливается. Стоит отметить, что у легендарного футболиста и ранее были проблемы со здоровьем. Так, в минувшем году спортсмен перенес операцию на бедре и несколько раз попадал в больницу.
Пеле признан самым лучшим футболистом ХХ века по версии ФИФА. В МОК его назвали спортсменом столетия.
По имеющимся данным, Пеле госпитализировали в одну из бразильских больниц в минувший четверг, 18 января. Сообщается, что 77-летний спортсмен упал в обморок, после чего был доставлен в медучреждение для проведения более детального обследования.
Сейчас Пеле пребывает под пристальным наблюдением специалистов и восстанавливается. Стоит отметить, что у легендарного футболиста и ранее были проблемы со здоровьем. Так, в минувшем году спортсмен перенес операцию на бедре и несколько раз попадал в больницу.
Пеле признан самым лучшим футболистом ХХ века по версии ФИФА. В МОК его назвали спортсменом столетия.
Автор: Валерия Орлова