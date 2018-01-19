Губернатор Ульяновской области встретился с танцующими курсантами летного училища
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, провел встречу с курсантами летного училища, которые стали знаменитыми в Сети благодаря своему видео в нижнем белье на песню Satisfaction. За такие деяния парней грозились даже отчислить.
Встреча студентов с губернатором состоялась утром в пятницу. По мнению Морозова, учащихся за тот ролик не нужно серьезно наказывать и отчислять. Также он посоветовал молодым людям извиниться перед своими родителями, так как они доставили им много хлопот.
Морозов подытожил, что «курсанты выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство».
Напомним, в поддержку будущих летчиков выступили учащиеся медколеджа и будущие строители. Молодые девушки и парни сняли свои ролики под песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Встреча студентов с губернатором состоялась утром в пятницу. По мнению Морозова, учащихся за тот ролик не нужно серьезно наказывать и отчислять. Также он посоветовал молодым людям извиниться перед своими родителями, так как они доставили им много хлопот.
Морозов подытожил, что «курсанты выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство».
Напомним, в поддержку будущих летчиков выступили учащиеся медколеджа и будущие строители. Молодые девушки и парни сняли свои ролики под песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Автор: Вера Антонова