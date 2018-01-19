В Уфе ради популярности транссексуал замучил котенка
В Уфе транссексуал замечен за жестоким обращением с животным. Парень в женской одежде замучил котенка, об этом пишут региональные медиа, якобы ради популярности.
В социальных сетях парень вызвал шквал негатива в свой адрес. В Интернете он опубликовал несколько роликов с котенком. На одном видео он бросает животное в стену, на другом таскает за лапы и окунает в таз с водой. Пользователи негодуют от такого поведения парня. За жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет тюрьмы или 80 тысяч рублей штрафа.
Некоторые считают, что транссексуал из Уфы таким образом захотел прославиться.
В социальных сетях парень вызвал шквал негатива в свой адрес. В Интернете он опубликовал несколько роликов с котенком. На одном видео он бросает животное в стену, на другом таскает за лапы и окунает в таз с водой. Пользователи негодуют от такого поведения парня. За жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет тюрьмы или 80 тысяч рублей штрафа.
Некоторые считают, что транссексуал из Уфы таким образом захотел прославиться.
Автор: Вера Антонова