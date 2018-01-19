Ученые: Мысли движутся в мозге благодаря префронтальной коре
Нейробиологи выяснили способ передвижения мыслей в мозге человека, они составили визуальную карту перемещения нейронных импульсов. За функционирование данной деятельности отвечает префронтальная кора, она активна при формировании мыслей.
Ученые выяснили, каким образом мысли движутся через мозг и сколько времени затрачивается на их формирование. В ходе исследования нейрологи Калифорнийского университета в Беркли установили, что от начала формирования до воспроизведения мысль пересекает несколько сегментов головного мозга. Префронтальная кора активно участвует в процессе формирования мыслей. На протяжении всего процесса зарождения мыслей данный участок органа представляет собой своеобразный центр обработки информации, происходит синхронизация нейронной активности других участков мозга.
Формирование сложных и простых мыслей по времени различны. Это процесс вызывает различные по интенсивности реакции, на основе которых взаимодействуют нейроны, заявляют ученые.
Ученые выяснили, каким образом мысли движутся через мозг и сколько времени затрачивается на их формирование. В ходе исследования нейрологи Калифорнийского университета в Беркли установили, что от начала формирования до воспроизведения мысль пересекает несколько сегментов головного мозга. Префронтальная кора активно участвует в процессе формирования мыслей. На протяжении всего процесса зарождения мыслей данный участок органа представляет собой своеобразный центр обработки информации, происходит синхронизация нейронной активности других участков мозга.
Формирование сложных и простых мыслей по времени различны. Это процесс вызывает различные по интенсивности реакции, на основе которых взаимодействуют нейроны, заявляют ученые.
Автор: Семен Зайцев