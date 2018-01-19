В Башкирии пенсионерка заживо сожгла соседку за отказ выпить с ней
В Башкирии пенсионерку обвинили в поджоге своей соседки за отказ последней выпить с ней. Инцидент был зафиксирован летом 2016 года в Стерлитамаке. Сообщается, что потерпевшая скончалась от множественных ожогов.
По имеющимся данным, 67-летняя женщина приобрела алкоголь и предложила своей соседке выпить с ней, но та отказалась. Тогда злоумышленница вернулась к себе домой, самостоятельно употребила купленный спиртной напиток, налила спирт в пластиковый ковш, взяла спички, бумагу, после чего снова отправилась к знакомой. Когда дверь дома потерпевшей открылась, пенсионерка плеснула на нее легковоспламеняющуюся жидкость. Пройдя в гостиную, она подожгла бумажку и бросила ее в соседку. После содеянного злоумышленница покинула место преступления.
Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице. Подсудимая не признала свою вину и отказалась сотрудничать со следствием. По словам злоумышленницы, в тот день она употребляла алкоголь со своим знакомым в собственном доме. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы.
По имеющимся данным, 67-летняя женщина приобрела алкоголь и предложила своей соседке выпить с ней, но та отказалась. Тогда злоумышленница вернулась к себе домой, самостоятельно употребила купленный спиртной напиток, налила спирт в пластиковый ковш, взяла спички, бумагу, после чего снова отправилась к знакомой. Когда дверь дома потерпевшей открылась, пенсионерка плеснула на нее легковоспламеняющуюся жидкость. Пройдя в гостиную, она подожгла бумажку и бросила ее в соседку. После содеянного злоумышленница покинула место преступления.
Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице. Подсудимая не признала свою вину и отказалась сотрудничать со следствием. По словам злоумышленницы, в тот день она употребляла алкоголь со своим знакомым в собственном доме. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Автор: Валерия Орлова