Создатели проекта «1917» выпустили онлайн-игру об истории СССР
В студии «История будущего», которая создавала мультимедийный проект «1917. Свободная история», выпускает игру об СССР. Главой проекта стал журналист Михаил Зыгарь.
Специалистам студии удалось создать документальную игру, в которой главные герои становятся участниками всех ключевых событий того времени. Новые серии публикуются каждую неделю, и на сайте обновляется инфографика.
Таким способом «История будущего» рассказывает всю историю Союза в течение 2018 года. Проект представляет собой якобы имитацию того, как бы соцсети могли выглядеть в 2017 году. В рамках игры создали 1500 аккаунтов знаменитых людей начала 20 века. Его открытие состоялось в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Специалистам студии удалось создать документальную игру, в которой главные герои становятся участниками всех ключевых событий того времени. Новые серии публикуются каждую неделю, и на сайте обновляется инфографика.
Таким способом «История будущего» рассказывает всю историю Союза в течение 2018 года. Проект представляет собой якобы имитацию того, как бы соцсети могли выглядеть в 2017 году. В рамках игры создали 1500 аккаунтов знаменитых людей начала 20 века. Его открытие состоялось в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Автор: Вера Антонова