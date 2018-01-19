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Алексей Воробьев намекнул, что готов жениться на возлюбленной
Известный актер и певец Алексей Воробьев заявил о намерении жениться. За его личной жизнью следят миллионы поклонниц, и недавно он публично сообщил о своих планах.

Алексей Воробьев намекнул, что готов жениться на возлюбленной


В начале прошлого года общественность активно обсуждала громкий разрыв Воробьева и его избранницы. Сам же артист дал отчетливо понять, что причиной прекращения отношений стала её неверность. С тех пор Воробьев редко рассказывал журналистам о своей личной жизни.

В недавнем интервью певец намекнул, что готов распрощаться со своим статусом холостяка. На вопрос, когда состоится бракосочетание, артист не ответил, но заявил, что об этом пока рано говорить.

По словам Воробьева, он уважает свою избранницу, даже на наиболее изысканный женский флирт актер может ответить обычным дружеским рукопожатием. Возвращаясь к бывшим отношениям, певец заявил, что любовь является таким чувством, которое не может просто так взять и исчезнуть.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:12
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