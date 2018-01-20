Ольге Бузовой - 32: Секрет успеха теледивы заключается в искренности

Сегодня, 20 января, известная телеведущая, певица и модель Ольга Бузова отмечает 32-й день рождения. Многие задумывается, в чем секрет популярности обычной девушки из Санкт-Петербурга, которая в 18 лет пришла покорять площадку телепроекта «Дом-2». Эксперты и астрологи высказали своё мнение на этот счет.Уже в детстве стало понятно, что Ольга Бузова растет маленьким вундеркиндом. В связи с этим мама будущей знаменитости приняла решение отдать ее в школу в пять лет. Будучи взрослой, Бузова поняла, насколько трудной ей переносить нагрузку в учебном заведении, однако закончила его с медалью.Когда Ольга Бузова приняла решение пойти на телепроект «Дом-2» лишние два года сыграли ей на руку, поскольку у нее была возможность взять академ-отпуск и окончить ВУЗ в 24 года, как все ее ровесники. К слову, первое образование у звезды ТНТ – географическое, а второе – экономическое.Еще несколько лет назад никто и представить себе не мог, что Ольге Бузовой удастся добиться такого колосального успеха. На кастинг популярной телестройки ее записала младшая сестра Анна, удивительно, но на блондинку с ярким автозагаром сразу обратили внимание продюсеры проекта, поэтому она успешно попала на периметр.За четыре года пребывания на «Доме-2» Бузова из обычной участницы превратилась в лицо канала ТНТ. Даже тот, кто никогда не смотрел проект, все равно слышал об Ольше Бузовой. Сразу же знаменитость начала искать способы монетиезации собственной популярности. Так, в 2006 году она выпустила свои первые книги, которые получили названия «Роман с Бузовой» и «Любовь онлайн». Следом за ними вышло третье произведение эпатажной блондинки «Всё дело в шпильке. Советы стильной блондинки». В 2016 году книжные прилавки пополнились автобиографией Бузовой «Цена счастья».В 2008 году из участницы «Дома-2» Бузова стала телеведущей проекта. В 2011 году состоялась ее свадьба с футболистам Дмитрием Тарасовым. К слову, она взяла его фамилию, о чем впоследствии сильно пожалела, ведь после развода пришлось восстанавливать все документы.В 2012 году Бузова завела профиль в социальной сети Instagram, в котором всегда выглядела радостной, свежей и счастливой. Сейчас ее аккаунт насчитывает почти 12 миллионов подписчиков. По словам самой Бузовой, она никогда не думала, что станет настолько популярной.В 2016 года в профиле знаменитости стали появляться грустные посты, всему виной развод с ее супругом Дмитрием Тарасовым. К слову, спустя год он уже успел жениться на модели из Ростова Анастасии Костенко. Что касается самой Бузовой, то после расставания она из блондинки превратилась в брюнетку, с головой ударилась в работу и даже запела.Первой серьёзной композицией Бузовой стала песня под названием «Мало половин», также исполнительница выпустила одноименный сольный альбом. По словам самой звезды «Дома-2», трек был эксперементальным, однако он получил успех. Следом за ним Бузова выпустила песню о переживаниях разведенной девушки «Привыкаю», где спела, что ей «больше не больно». Очевидно, эти строки посвящались ее бывшему супругу. Бузова честно писала своим подписчикам, что ее предали и как ей очень не просто, плакала в камеру, не скрывала своих эмоций. Не исключается, что именно за искренность она и полюбилась миллионам пользователей Сети.Менее чем за год Бузова записала свой первый сольный альбом. Она презентовала своё шоу с грандиозным аншлагом в Питере и Москве, а также других городах России. Билеты на концерты продавались на ура. Сама же Бузова снова плакала, только теперь от счастья, поскольку не верила, что столько людей прониклись ее историей. Своим поклонников она даже посвятила песню собственного написания «Мои люди».Долгое время Бузова выделялась за счет образа барби, однако приняла решение сменить имидж после развода. Она избавилась от белокурых локонов и стала одеваться более сексуально. Личный парикмахер сделала знаменитости ассиметричное каре, а волосы покрасила в «темный шоколад».Бузова продолжает продвигать в массы коллекции собственного бренда Olga Buzova Design. Мало кто знает, что знаменитость самостоятельно утверждает каждую модель и контролирует процесс производства. К слову, средняя цена платьев от звезды «Дома-2» составляет 5 тысяч рублей.К тому же Бузова вместе с сестрой Анной открыла магазин бижутерии. В основном этим бизнесом занимается ее родственница, поскольку певица и ведущая постоянно пребывает на съёмках.«Нравится ли это кому-то или нет, но сейчас эра Ольги Бузовой», - заявляет известный продюсер Яна Рудковская. Телезвезда выпускает и снимает клипы ежемесячно, а то и чаще. Строки из ее песен сразу запоминается общественностью, поэтому практически с лёгкостью может напеть хит звезды «Дома-2».Рассказал о секрете успеха Бузовой и Дмитрий Нагиев. По словам актера и телеведущего, он знает слова всех ее песен. «Если бы у нас не было Оли, мы бы были просто обязаны ее создать. Жизнь Оли – американская мечта. Многие девочки, смотря на нее, верят, что смогут добиться высот в будущем. Она очень талантлива и воплощает талант в жизнь, как хочет», - заявил Нагиев.На эту тему с представителями СМИ пообщался и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, у Бузовой абсолютно коммерческий материал и своими композициями она всегда попадает в десятку. Руководство многих радиостанций совершает огромную ошибку, когда отказываются ставить в ротацию песни Бузовой. Как считает Пригожин, успех Бузовой заключается в честности и искренности, ведь на сцене она никого не играет. Также знаменитость все про себя знает и все прекрасно понимает, поэтому не боится идти на эксперименты, которые одобряют люди.