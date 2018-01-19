WhatsApp тестирует приложение для денежных переводов
Соцсеть Facebook, владелец мессенджера WhatsApp, проводит тестирование функции денежных переводов в формате P2P. Проект запущен в Индии, приложение активировано в смартфонах, фаблетах и планшетах.
Сообщается, что переводы осуществляются через интерфейс Unified Payments Interface. Владельцы гаджетами имеют возможность оперировать деньгами, переводя их с одного банковского счёта на другой. Отмечено, что на начальном этапе сервис станет функционировать лишь для владельцев девайсов, использующих WhatsApp. По информации медиа-издания The Next Web, новый продукт составит конкуренцию приложению Tez от Google, активированного в сентябре 2017 года.
Оно позволяет платить за коммунальные платежи и услуги связи, оказываемые на территории Индии. В ноябре прошлого года количество пользователей приложением Tez составило 12 млн человек (73% всех UPI-платежей).
Сообщается, что переводы осуществляются через интерфейс Unified Payments Interface. Владельцы гаджетами имеют возможность оперировать деньгами, переводя их с одного банковского счёта на другой. Отмечено, что на начальном этапе сервис станет функционировать лишь для владельцев девайсов, использующих WhatsApp. По информации медиа-издания The Next Web, новый продукт составит конкуренцию приложению Tez от Google, активированного в сентябре 2017 года.
Оно позволяет платить за коммунальные платежи и услуги связи, оказываемые на территории Индии. В ноябре прошлого года количество пользователей приложением Tez составило 12 млн человек (73% всех UPI-платежей).
Автор: Семен Зайцев