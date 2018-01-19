СМИ: Перед смертью Мурат Насыров разговаривал с богом
Мурат Насыров перед смертью разговаривал с богом. Об этом сообщила теща артиста. Он скончался ровно 11 лет назад в этот день, выпав из окна своей квартиры.
Как известно, Насыров скончался сразу от полученных травм. В момент трагедии дома находились лишь двое его детей и теща. Женщина рассказала, что незадолго до смерти Насыров ходил очень задумчивый, слушал свои песни, общался с соседями и якобы с богом.
Некоторые считают, что смерть не случайна, хотя фотоаппарат на шее артиста говорит об обратном. Якобы он хотел сделать фото с балкона и выбрать удачный ракурс, но случайно выпал на улицу и погиб.
Как известно, Насыров скончался сразу от полученных травм. В момент трагедии дома находились лишь двое его детей и теща. Женщина рассказала, что незадолго до смерти Насыров ходил очень задумчивый, слушал свои песни, общался с соседями и якобы с богом.
Некоторые считают, что смерть не случайна, хотя фотоаппарат на шее артиста говорит об обратном. Якобы он хотел сделать фото с балкона и выбрать удачный ракурс, но случайно выпал на улицу и погиб.
Автор: Вера Антонова