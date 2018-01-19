Певица Слава на поломанной лодке дрейфовала возле Мальдив
У певицы Анастасии Сланевской (Слава) произошел неприятный случай на Мальдивах, где она с семьей сейчас отдыхает. На обратном пути, после вечерней рыбалки, у их лодки сгорел двигатель. Никто не пострадал.
Российская исполнительница Слава уже неделю всей семьей отдыхает на Мальдивах. Одним вечером они решили отдохнуть на рыбалке, но произошло непредвиденное событие – поломка двигателя на лодке. Вся семья отделалась легким испугом.
Слава написала, что было страшно находиться на сломанной лодке посреди океана и пришлось надышаться едким дымом. Ситуацию спасла вовремя присланная запасная лодка.
Российская исполнительница Слава уже неделю всей семьей отдыхает на Мальдивах. Одним вечером они решили отдохнуть на рыбалке, но произошло непредвиденное событие – поломка двигателя на лодке. Вся семья отделалась легким испугом.
Слава написала, что было страшно находиться на сломанной лодке посреди океана и пришлось надышаться едким дымом. Ситуацию спасла вовремя присланная запасная лодка.
Автор: Северов Андрей