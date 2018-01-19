Максим Фадеев опубликовал трогательный снимок Наргиз Закировой
Известный российский продюсер Максим Фадеев опубликовал трогательный снимок своей подопечной Наргиз Закировой. Соответствующее фото появилось в его профиле в социальной странице Instagram.
По словам Фадеева, сейчас Закирова проводит время с семьей. Сегодня утром она прислала ему трогательную фотографию, на которой читает книгу внуку Ною. Продюсер признался, как быстро растут дети, он призвал подписчиков проводить с ними как можно больше времени, ценить каждый прожитый миг.
Подписчики восхитились певицей Наргиз в роли бабушки. По их словам, ей очень идет это амплуа. За непродолжительное время публикация продюсера набрала огромное количество отметок «мне нравится».
Ранее пару подозревали в любовных отношениях, однако Максим Фадеев опроверг слухи общественности, заявив, что Наргиз Закирова является его подопечной и хорошей подругой.
По словам Фадеева, сейчас Закирова проводит время с семьей. Сегодня утром она прислала ему трогательную фотографию, на которой читает книгу внуку Ною. Продюсер признался, как быстро растут дети, он призвал подписчиков проводить с ними как можно больше времени, ценить каждый прожитый миг.
Подписчики восхитились певицей Наргиз в роли бабушки. По их словам, ей очень идет это амплуа. За непродолжительное время публикация продюсера набрала огромное количество отметок «мне нравится».
Ранее пару подозревали в любовных отношениях, однако Максим Фадеев опроверг слухи общественности, заявив, что Наргиз Закирова является его подопечной и хорошей подругой.
Автор: Валерия Орлова