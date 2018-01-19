Екатерина Семенова подтвердила свой развод
Актриса Екатерина Семенова официально развелась с мужем. С юмористом Михаилом Церишенко разлад в отношениях наблюдался уже давно.
В соцсети Семенова рассказала, что в разводе она уже 11 дней. Несмотря на это, на днях на ТВ выйдет передача Тимура Кизякова об их семье, хоть ее уже и нет. Съемки проводились в мае месяце прошлого года, когда пара все еще пыталась помириться и казалось, что все наладится.
Новости о том, что Семенова и Церишенко через 25 лет брака собираются развестись, появились осенью. СМИ поговаривают, что у актера появилась другая, и даже называли ее имя, но девушка, которая, к слову, тоже актриса, всячески опровергает их роман.
В соцсети Семенова рассказала, что в разводе она уже 11 дней. Несмотря на это, на днях на ТВ выйдет передача Тимура Кизякова об их семье, хоть ее уже и нет. Съемки проводились в мае месяце прошлого года, когда пара все еще пыталась помириться и казалось, что все наладится.
Новости о том, что Семенова и Церишенко через 25 лет брака собираются развестись, появились осенью. СМИ поговаривают, что у актера появилась другая, и даже называли ее имя, но девушка, которая, к слову, тоже актриса, всячески опровергает их роман.
Автор: Вера Антонова