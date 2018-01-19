Ученые предложили новый способ поиска форм жизни на Марсе
Ученые заявила о новом способе, позволяющем искать на Марсе неизвестные формы жизни. Для этого, как было заявлено, подойдут уже имеющиеся технологии и разработки, не требующие сложного оборудования.
Канадские микробиологи из университета Макгилла предполагают использовать для поисков жизни на Красной планете технологии, отработанные на Земле. Речь идёт о способах, используемых в Арктике, они адаптированы к низким температурам. По мнению специалистов, поиск нуклеиновой кислоты не требует значительных затрат. Заявлено, что молекулярное соединение РНК и ДНК имеется у всех организмов, именно поэтому необходимо искать лишь нуклеиновую кислоту. Микробиологи акцентируют внимание на том немаловажном аспекте, что даже обнаружив некие микроорганизмы, сложно будут определить, пребывают ли они в состоянии анабиоза. Несмотря на предложенную схему, она может упростить работу ученых.
Канадские микробиологи из университета Макгилла предполагают использовать для поисков жизни на Красной планете технологии, отработанные на Земле. Речь идёт о способах, используемых в Арктике, они адаптированы к низким температурам. По мнению специалистов, поиск нуклеиновой кислоты не требует значительных затрат. Заявлено, что молекулярное соединение РНК и ДНК имеется у всех организмов, именно поэтому необходимо искать лишь нуклеиновую кислоту. Микробиологи акцентируют внимание на том немаловажном аспекте, что даже обнаружив некие микроорганизмы, сложно будут определить, пребывают ли они в состоянии анабиоза. Несмотря на предложенную схему, она может упростить работу ученых.
Автор: Семен Зайцев