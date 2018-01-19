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Ученые предложили новый способ поиска форм жизни на Марсе
Ученые заявила о новом способе, позволяющем искать на Марсе неизвестные формы жизни. Для этого, как было заявлено, подойдут уже имеющиеся технологии и разработки, не требующие сложного оборудования.

Ученые предложили новый способ поиска форм жизни на Марсе

Канадские микробиологи из университета Макгилла предполагают использовать для поисков жизни на Красной планете технологии, отработанные на Земле. Речь идёт о способах, используемых в Арктике, они адаптированы к низким температурам. По мнению специалистов, поиск нуклеиновой кислоты не требует значительных затрат. Заявлено, что молекулярное соединение РНК и ДНК имеется у всех организмов, именно поэтому необходимо искать лишь нуклеиновую кислоту. Микробиологи акцентируют внимание на том немаловажном аспекте, что даже обнаружив некие микроорганизмы, сложно будут определить, пребывают ли они в состоянии анабиоза. Несмотря на предложенную схему, она может упростить работу ученых.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:08
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