В России запустили реалити-шоу о папарацци "Редакция"
В России издание Super запускает реалити-шоу «Редакция», которое будет повествовать о работе папарацци. Сами журналисты называют его шутя «сериалити».
Super собирается всем рассказать, как папарацци добывают сведения о звездах. В частности, они гоняются за Ольгой Бузовой, чтобы узнать, что происходит в ее личной жизни, а также за Глюкозой, чтобы понять, беременная певица на самом деле или нет.
На YouTube к шоу «Редакция» отнеслись скептически и не очень позитивно. Пользователи не довольны этической составляющей программы и даже жалеют певицу Ольгу Бузову, за которой следят и днем и ночью.
Super собирается всем рассказать, как папарацци добывают сведения о звездах. В частности, они гоняются за Ольгой Бузовой, чтобы узнать, что происходит в ее личной жизни, а также за Глюкозой, чтобы понять, беременная певица на самом деле или нет.
На YouTube к шоу «Редакция» отнеслись скептически и не очень позитивно. Пользователи не довольны этической составляющей программы и даже жалеют певицу Ольгу Бузову, за которой следят и днем и ночью.
Автор: Вера Антонова