Kia готовит новый бюджетный кроссовер к премьере на Auto Expo в Индии
В феврале нынешнего года корейская компания Kia впервые покажет свои автомобили на австосалоне Auto Expo, который пройдет в Индии. В рамках шоу будет представлен прототип нового бюджетного кроссовера, созданного для местного рынка.
Согласно инсайдерским данным, размеры концепта совпадут с Hyundai Creta. Ожидается, что производитель выполнит дизайн в стиле моделей Kia Stonic и Kia KX3. Имеется информация, что товарная версия бюджетного кросса поступит на рынок Индии в 2019 году. Стоимость нового транспортного средства станет известна ближе к старту продаж.
Стоит напомнить, что в прошедшем году руководство компании Kia заявило о намерении построить собственный завод на территории Индии. сборочная линия должна начать полноценную работу в 2019 году. Сообщается, что с конвейера автопредприятия сойдут седан и внедорожник, разработанные для местного рынка.
Согласно инсайдерским данным, размеры концепта совпадут с Hyundai Creta. Ожидается, что производитель выполнит дизайн в стиле моделей Kia Stonic и Kia KX3. Имеется информация, что товарная версия бюджетного кросса поступит на рынок Индии в 2019 году. Стоимость нового транспортного средства станет известна ближе к старту продаж.
Стоит напомнить, что в прошедшем году руководство компании Kia заявило о намерении построить собственный завод на территории Индии. сборочная линия должна начать полноценную работу в 2019 году. Сообщается, что с конвейера автопредприятия сойдут седан и внедорожник, разработанные для местного рынка.
Автор: Валерия Орлова