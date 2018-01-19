Филипп Киркоров отметил Крещение в Майами
Филипп Киркоров проводит новогодние каникулы в Майами. Крещение он отпраздновал в своем роскошном особняке. Компанию ему составили дети и Санта Димопулос, бывшая участница группы «ВИА Гра».
Филипп Киркоров будет отдыхать в США весь январь и рядом с ним всегда его дети: Алла Виктория, ей 6 лет, и Мартин, которому 5 лет. Также на фото в Instagram видно, что его сопровождает бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос, на Крещение они купались в океане. Поп-король, во время отдыха, путешествует по Америке, его путь можно отследить на его страничке в Instagram.
Судя по комментариям Киркорова, он очень рад семейному отдыху с «его любимой Сантой» и «любимыми детьми».
Филипп Киркоров будет отдыхать в США весь январь и рядом с ним всегда его дети: Алла Виктория, ей 6 лет, и Мартин, которому 5 лет. Также на фото в Instagram видно, что его сопровождает бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос, на Крещение они купались в океане. Поп-король, во время отдыха, путешествует по Америке, его путь можно отследить на его страничке в Instagram.
Судя по комментариям Киркорова, он очень рад семейному отдыху с «его любимой Сантой» и «любимыми детьми».
Автор: Северов Андрей