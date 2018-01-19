Юлию Проскурякову раскритиковали за неопрятность
Юлию Проскурякову, жену Игоря Николаева, снова раскритиковали. В этот раз пользователям соцсетей не понравилась ее неопрятность.
Стоит сказать, что Проскурякова - одна из немногих, которая никогда не экспериментирует с внешностью и остается верна своей естественной красоте, но в последнее время, считают фолловеры девушки в соцсети, Юлия мало следит за собой и выглядит не опрятно, что очень отталкивает. Недавно жена известного музыканта поделилась видео в соцсети, в котором она позирует с сувенирными «Оскарами». «Большой день в судьбе маленькой ненакрашенной девочки из Екатеринбурга! Сингапур. Два Оскара. Лучшая актриса года!», - так подписала Проскурякова ролик.
В большинстве своем поклонники негативно отозвались о внешнем виде девушки, но нашлись и такие, кто похвалил ее за открытость и простоту.
Стоит сказать, что Проскурякова - одна из немногих, которая никогда не экспериментирует с внешностью и остается верна своей естественной красоте, но в последнее время, считают фолловеры девушки в соцсети, Юлия мало следит за собой и выглядит не опрятно, что очень отталкивает. Недавно жена известного музыканта поделилась видео в соцсети, в котором она позирует с сувенирными «Оскарами». «Большой день в судьбе маленькой ненакрашенной девочки из Екатеринбурга! Сингапур. Два Оскара. Лучшая актриса года!», - так подписала Проскурякова ролик.
В большинстве своем поклонники негативно отозвались о внешнем виде девушки, но нашлись и такие, кто похвалил ее за открытость и простоту.
Автор: Вера Антонова