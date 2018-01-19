СМИ: Лейбл Тимати Black Star недосчитался миллиарда просмотров на YouTube
В СМИ появились сведения о том, что основанный Тимати лейбл Black Star недосчитался почти миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube. Оказалось, видеосервис расформировал их по разным аккаунтам.
Как пояснили эксперты портала The Flow, узнавшие, куда делся миллиард просмотров на YouTube, ранее все видеозаписи лейбла Black Star находились на общем канале артистов, а в декабре минувшего года у них появились личные аккаунты, потому статистика изменилась. Так, свыше 300 миллионов просмотров музыкального исполнителя Doni оказались на его личном канале, 340 миллионов «переехали» на аккаунт рэпера под псевдонимом Мот, 80 миллионов – Егора Крида, 85 миллионов – Клавы Коки, 200 миллионов – L'One
Ранее Тимати поделился с поклонниками статистикой просмотров его фотоснимков соцсети Instagram.
Как пояснили эксперты портала The Flow, узнавшие, куда делся миллиард просмотров на YouTube, ранее все видеозаписи лейбла Black Star находились на общем канале артистов, а в декабре минувшего года у них появились личные аккаунты, потому статистика изменилась. Так, свыше 300 миллионов просмотров музыкального исполнителя Doni оказались на его личном канале, 340 миллионов «переехали» на аккаунт рэпера под псевдонимом Мот, 80 миллионов – Егора Крида, 85 миллионов – Клавы Коки, 200 миллионов – L'One
Ранее Тимати поделился с поклонниками статистикой просмотров его фотоснимков соцсети Instagram.
Автор: Воробьева Алина