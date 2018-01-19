Эксперты: Американцы предпочитают заниматься сексом на природе
Американское издание Vice провело опрос среди своих читателей на тему того, в каких безумных местах им приходилось заниматься сексом. В результате стало известно, что большую часть респондентов привлекает природа.
Так, одна из девушек призналась, что ее половой партнер был бездомным, поэтому пара занималась сексом только в лесу. При этом не все сочли удачным данный опыт: другая респондентка, вспоминая о связи в этом месте, стала рассказывать о комарах, мешающих процессу.
Еще одна читательница журнала призналась, что однажды ей пришлось заниматься сексом в центре «инопланетного» круга на поле. Некоторые опрошенные выбрали для полового акта цветущую яблоню.
Так, одна из девушек призналась, что ее половой партнер был бездомным, поэтому пара занималась сексом только в лесу. При этом не все сочли удачным данный опыт: другая респондентка, вспоминая о связи в этом месте, стала рассказывать о комарах, мешающих процессу.
Еще одна читательница журнала призналась, что однажды ей пришлось заниматься сексом в центре «инопланетного» круга на поле. Некоторые опрошенные выбрали для полового акта цветущую яблоню.
Автор: Валерия Орлова