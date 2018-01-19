Эволюцию Lamborghini с 1963 года показали на видео за 7 минут
Во всемирной сети, на YouTube-канале Cars Evolution, опубликовали видеоролик эволюции компании Lamborghini с даты её основания, 1963 года. В сюжете представлены 21 модель итальянской марки.
Сообщается, что 7-минутный видеоролик отразил 55-летнюю историю развития популярного бренда. Видео заканчивается внедорожным автомобилем Urus, он был представлен официально в начале декабря 2017 года. Данная модель считается самым быстрым представителем сегмента SUV итальянского бренда.
Ранее на том же YouTube канале представили видеоролик с эволюцией седана немецкого концерна BMW. Речь шла о модели M5, видеосюжет начинается с седвна, имевшего кузов E28, созданного в 1985 году.
Сообщается, что 7-минутный видеоролик отразил 55-летнюю историю развития популярного бренда. Видео заканчивается внедорожным автомобилем Urus, он был представлен официально в начале декабря 2017 года. Данная модель считается самым быстрым представителем сегмента SUV итальянского бренда.
Ранее на том же YouTube канале представили видеоролик с эволюцией седана немецкого концерна BMW. Речь шла о модели M5, видеосюжет начинается с седвна, имевшего кузов E28, созданного в 1985 году.
Автор: Семен Зайцев