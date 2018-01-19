Певица Рита Дакота опубликовала видео без единого фильтра
Известная певица и автор композиций Рита Дакота опубликовала видео без единого фильтра, на котором показала свою фигуру. Соответствующий ролик появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
В октябре прошлого года Дакота стала мамой в первый раз, у нее родилась прекрасная дочь Мия. С тех пор в личном блоге певица честно делится с пользователями своим проблемами и материнскими и переживаниями.
Дакота не скрывала, что после беременности ее фигура сильно изменилась. По словам певицы, она никогда не прибегала к фотошопу, а показывала все как есть. Также Дакота подметила, что не стоит верить в отретушированные снимки молодых мам.
Нужно сказать, что не все фолловеры верят в честность артистки. Сейчас Дакота и ее супруг Влад Соколовский отдыхают на Бали, где молодая мама не отказывает себе в фотографиях в купальнике. Некоторые стали обвинять певицу в том, что на самом деле ее фигура далеко не идеальна, как может показаться, взглянув на фото. Такие комментарии очень разозлили выпускницу проекта «Фабрика звезд», поэтому она решила снять видео в нижнем белье и футболке утром перед зеркалом, чтобы развеять сомнения юзеров.
В октябре прошлого года Дакота стала мамой в первый раз, у нее родилась прекрасная дочь Мия. С тех пор в личном блоге певица честно делится с пользователями своим проблемами и материнскими и переживаниями.
Дакота не скрывала, что после беременности ее фигура сильно изменилась. По словам певицы, она никогда не прибегала к фотошопу, а показывала все как есть. Также Дакота подметила, что не стоит верить в отретушированные снимки молодых мам.
Нужно сказать, что не все фолловеры верят в честность артистки. Сейчас Дакота и ее супруг Влад Соколовский отдыхают на Бали, где молодая мама не отказывает себе в фотографиях в купальнике. Некоторые стали обвинять певицу в том, что на самом деле ее фигура далеко не идеальна, как может показаться, взглянув на фото. Такие комментарии очень разозлили выпускницу проекта «Фабрика звезд», поэтому она решила снять видео в нижнем белье и футболке утром перед зеркалом, чтобы развеять сомнения юзеров.
Автор: Валерия Орлова