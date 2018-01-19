В России Hyundai Tucson в новых комплектациях стал дешевле
Hyundai Tucson приехал в Россию в новых комплектациях. Популярный кроссовер стал несколько дешевле. Всего покупателям предоставляются на выбор четыре версии - Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech, и теперь самую бюджетную версию можно купить по цене 1 359 000 рублей вместо 1 449 000.
Бюджетный Hyundai Tucson Primary оснащается 2-литровым бензиновым мотором, его мощность составляет 150 лошадей. Авто получило 17-дюймовые колесные диски, 6 подушек безопасности и круиз-контроль. Далее следует модификация Family. За версию с двухзонным климат-контролем и полный привод придется заплатить от 1 509 000 рублей.
Версию Hyundai Tucson Lifestyle можно приобрести у российских дилеров как с бензиновым, так и турбированным мотором. Также предлагается 2-литровый дизель с отдачей 185 лошадей. Он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Ценник стартует с отметки 1 599 000 рублей.
Комплектация Dynamic обзавелась светодиодными фарами ближнего света, хромированной радиаторной решеткой, 2-литровым мотором. За нее нужно заплатить 1 719 000 рублей. Самая дорогая версия кроссовера Hyundai Tucson называется High-Tech и продается по цене от 1 934 000 рублей. За такие деньги автомобилист получает 19-дюймовые легкосплавные диски, электропривод на двери багажника, систему мониторинга слепых зон, и другие полезные водителю фишки.
Бюджетный Hyundai Tucson Primary оснащается 2-литровым бензиновым мотором, его мощность составляет 150 лошадей. Авто получило 17-дюймовые колесные диски, 6 подушек безопасности и круиз-контроль. Далее следует модификация Family. За версию с двухзонным климат-контролем и полный привод придется заплатить от 1 509 000 рублей.
Версию Hyundai Tucson Lifestyle можно приобрести у российских дилеров как с бензиновым, так и турбированным мотором. Также предлагается 2-литровый дизель с отдачей 185 лошадей. Он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Ценник стартует с отметки 1 599 000 рублей.
Комплектация Dynamic обзавелась светодиодными фарами ближнего света, хромированной радиаторной решеткой, 2-литровым мотором. За нее нужно заплатить 1 719 000 рублей. Самая дорогая версия кроссовера Hyundai Tucson называется High-Tech и продается по цене от 1 934 000 рублей. За такие деньги автомобилист получает 19-дюймовые легкосплавные диски, электропривод на двери багажника, систему мониторинга слепых зон, и другие полезные водителю фишки.
Автор: Вера Антонова