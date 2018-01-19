Ученые: "Горячая йога" оказалась не лучше обычной
«Горячая йога», набирающая популярность в мире, оказалась не лучше обычной. К такому выводу пришли исследователи из техасского университета в США.
Ранее специалисты говорили, что «горячая йога», которая проводится в классах с температурой +40 градусов по Цельсию, лучше влияет на организм, чем обычная, помогая интенсивнее худеть и оказывать профилактическое действие при расположенности к болезням сердца. Ко всему прочему сторонниками таких занятий являются Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу.
Ученые сопоставили 40 человек, занимавшихся обычной йогой, с теми, кто занимался «горячей». Оказалось, что почти никакой разницы в их состоянии не наблюдается, что говорит о бесполезности разрекламированного занятия.
Ранее специалисты говорили, что «горячая йога», которая проводится в классах с температурой +40 градусов по Цельсию, лучше влияет на организм, чем обычная, помогая интенсивнее худеть и оказывать профилактическое действие при расположенности к болезням сердца. Ко всему прочему сторонниками таких занятий являются Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу.
Ученые сопоставили 40 человек, занимавшихся обычной йогой, с теми, кто занимался «горячей». Оказалось, что почти никакой разницы в их состоянии не наблюдается, что говорит о бесполезности разрекламированного занятия.
Автор: Вера Антонова