Учёные разработали роботизированную наноруку из молекул ДНК
Немецкие эксперты в области химии создали роботизированную наноруку из ДНК-молекул, управляемую посредством внешнего электрического поля. Благодаря разработке они научились передвигать молекулы и наночастицы на расстояние в несколько десятков нанометров за доли секунды
Отмечается, это на пять порядков быстрее, чем во время применения роботов из ДНК-молекул под управлением химических способов. Ранее специалисты могли, образовывая комплементарные связи между азотистыми основаниями, создавать сложные полимерные системы с заданной структурой и необходимым расположением функциональных групп. К примеру, с помощью подобного механизма учёные способны собрать молекулярные структуры для медпрепаратов либо люминесцентных систем. Эксперты также надеются научиться образовывать молекулярные роботы для выполнения ими простых операций с нанообъектами. Единственным недостатком химически управляемых устройств является низкая скорость работы.
Химики из университета Мюнхена предложили задействовать для управления роботизированными устройствами из ДНК-молекул электрическое поле. С этой целью они изобрели 25-нанометровую роботизированную наноруку, собрав её из 6 ДНК-спиралей. Так называемую ДНК-нанороборуку одним концом закрепили на ДНК-платформе размером 55x55 нанометров. Благодаря заряженности указанных видов молекул можно, посредством изменения внешнего электрического поля, перемещать их в пространстве за несколько миллисекунд. Наряду с существенным увеличением скорости, учёные отмечают простоту данного способа получения молекулярных роботов и снижение в связи с этим затрат.
Ранее учёные рассказали об изобретённом ими сверхпрочном наноматериале для бронежилетов.
Отмечается, это на пять порядков быстрее, чем во время применения роботов из ДНК-молекул под управлением химических способов. Ранее специалисты могли, образовывая комплементарные связи между азотистыми основаниями, создавать сложные полимерные системы с заданной структурой и необходимым расположением функциональных групп. К примеру, с помощью подобного механизма учёные способны собрать молекулярные структуры для медпрепаратов либо люминесцентных систем. Эксперты также надеются научиться образовывать молекулярные роботы для выполнения ими простых операций с нанообъектами. Единственным недостатком химически управляемых устройств является низкая скорость работы.
Химики из университета Мюнхена предложили задействовать для управления роботизированными устройствами из ДНК-молекул электрическое поле. С этой целью они изобрели 25-нанометровую роботизированную наноруку, собрав её из 6 ДНК-спиралей. Так называемую ДНК-нанороборуку одним концом закрепили на ДНК-платформе размером 55x55 нанометров. Благодаря заряженности указанных видов молекул можно, посредством изменения внешнего электрического поля, перемещать их в пространстве за несколько миллисекунд. Наряду с существенным увеличением скорости, учёные отмечают простоту данного способа получения молекулярных роботов и снижение в связи с этим затрат.
Ранее учёные рассказали об изобретённом ими сверхпрочном наноматериале для бронежилетов.
Автор: Воробьева Алина