Эксперты обнаружили новую стратегию международных хакерских атак
Зарубежные эксперты решили изучить деятельность хакерской группировки Dark Caracal, за которой, есть предположения, стоят спецслужбы Ливана. Специалисты обнаружили новую стратегию их действий.
Как оказалось, атаки проводились хакерами в основном на устройства Android. В течение пяти лет (2012-2017) они вели как минимум 6 мировых компаний одновременно. Специалисты не исключают, что в Dark Caracal пребывают «сотрудники» нового «сервиса» подобных хакерских услуг.
Dark Caracal – «шпионы оп найму», которые, скорее всего, находятся под управлением одного центра. Возможно, это целое государство, использующее хакеров по своему усмотрению.
Как оказалось, атаки проводились хакерами в основном на устройства Android. В течение пяти лет (2012-2017) они вели как минимум 6 мировых компаний одновременно. Специалисты не исключают, что в Dark Caracal пребывают «сотрудники» нового «сервиса» подобных хакерских услуг.
Dark Caracal – «шпионы оп найму», которые, скорее всего, находятся под управлением одного центра. Возможно, это целое государство, использующее хакеров по своему усмотрению.
Автор: Вера Антонова