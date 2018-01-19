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Первая в мире афроамериканка-астронавт не полетит на МКС
Первую в мире афроамериканку-астронавта из США Джанетт Эппс вывели из состава экипажа МКС. При этом указывается на личные причины, Эппс прекратила готовиться к полёту.

Первая в мире афроамериканка-астронавт не полетит на МКС

Согласно сообщению NASA, женщину перевели работать в Космический центр им. Джонсона в городе Хьюстоне. Брэнди Дин, официальный представитель Национальной воздухоплавательной и космической администрации, заявила в СМИ, что во внимание принимались несколько факторов. Было отмечено, что не исключена возможность относительно участия 47-летней Джанетт Эппс в будущих экспедициях. Вместо неё в состав экипажа, отправляющегося на МКС в июне, будет включена Серена Оньон-Чэнселлор, она является специалистом по космической медицине. Её готовили к космической миссии в качестве дублёра.

Ранее в NASA запланировали отправить Эппс на международную станцию в качестве бортового инженера, речь шла об экспедиции под командованием астронавта Эндрю Фойстепа. Ранее он уже находился на МКС в составе одного из экипажей.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:13
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