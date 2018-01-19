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Медикам пришлось уколом понижать давление Никите Джигурде во время заседания в Мосгорсуде
Во время заседания в Мосгорсуде, имевшего место в столице 17 января, у Никиты Джигурды повысилось артериальное давление. Прибывшим медикам пришлось сделать артисту укол, для того чтобы привести его самочувствие в норму.

Медикам пришлось уколом понижать давление Никите Джигурде во время заседания в Мосгорсуде


Рассмотрение наследственного дела по иску Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной к Светлане Романовой, умершая сестра которой предположительно завещала всё своё состояние актёру, было назначено в Мосгорсуде на 11 часов дня. Из-за того, что, по мнению шоумена, его оппоненты безудержно лгали, у него резко поднялось давление, потому пришлось вызывать бригаду скорой помощи. От таблеток артист отказался, посетовав на их бесполезность для его организма, и попросил медсестёр сделать ему укол.

После того как желание Никиты Джигурды было удовлетворено, он стал благодарить медперсонал за помощь, рассыпаясь в комплиментах. «Преклоняюсь пред девчонками, прилетевшими ко мне в виде ангелов, – так, отмечают очевидцы, обратился актёр к людям в белых халатах. – Целую их в руки и во все разрешённые места».

От предложенной врачами госпитализации Никита Джигурда отказался. Из-за инцидента судебное заседание перенесли на 29 января.

Ранее артиста обвинила в безразличии к старшим детям его экс-супруга.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 18:22
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